Aeronáutica abre investigação sobre avião da Latam que pousou na pista errada, em Guarulhos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) abriu investigação para apurar por que um avião da Latam pousou na pista errada do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no dia 26 de setembro. O incidente foi considerado grave pelo órgão.

O Airbus A321 levava 184 passageiros e oito tripulantes no voo LA4627, de Fortaleza até o aeroporto mais movimentado do país e chegou às 12h49, segundo o site de monitoramento de voos Flightradar24. Só que ao invés de pousar na pista RWY27L (ao lado da base aérea de Guarulhos), a aeronave aterrissou na pista 27R (mais próxima do terminal de passageiros).

São duas pistas no aeroporto de Guarulhos. A maior, com 3.700 metros, é em geral usada para decolagens; a menor, com 3.000 metros, para aterrissagens. O avião pousou na pista usada para decolar.

Agora, o Cenipa investiga se o erro foi da tripulação ou do controle de tráfego aéreo --que, no caso de Guarulhos, é feito pela Infraero. Os investigadores terão acesso às gravações que mostram a conversa entre a torre e os pilotos. Se for o caso, o órgão emitirá recomendações de segurança, como noticiou o G1.

É o controle de tráfego aéreo que informa aos pilotos em qual pista a aeronave deverá pousar e monitora sua aproximação. A Infraero informa, em nota, que "todos os dados relativos à ocorrência foram disponibilizados para a autoridade competente" e que "não foi observado pela torre de controle de Guarulhos qualquer dano à aeronave e ao aeroporto".

A Latam também disse que a "ocorrência está sendo investigada pelas autoridades aeronáuticas competentes". Afirmou, em nota, seguir "os mais elevados padrões de segurança, atendendo rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais".

OUTRO CASO

Na sexta-feira (26), um outro avião Airbus da Latam se envolveu num incidente, no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O avião subiu em um canteiro lateral e atingiu algumas árvores, enquanto estava sendo rebocado.

A aeronave, modelo A320, estava sendo levada do hangar de manutenção para a posição de embarque do aeroporto, quando parte da fuselagem atingiu uma árvore durante o procedimento de parada.

O avião estava vazio, foi removido e entrará em manutenção, segundo a companhia aérea. Não houve feridos. De acordo com a empresa, o incidente também não impactou as operações da companhia, nem do aeroporto.