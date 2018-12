Aeroporto de Confins reabre com restrições após pouso de emergência de avião

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A única pista do aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), foi liberada com restrições no início da tarde desta quinta-feira (20). A cinco dias do Natal, o local ficou fechado mais de dez horas tanto para pouso, quanto para decolagens.

O fechamento aconteceu por conta de um pouso de emergência do voo LA8084 da Latam, que partiu às 00h30 (horário de Brasília) desta quinta do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e tinha como destino Londres, na Inglaterra. Segundo a companhia, a aeronave teve de interromper a viagem e aterrissar em Confins por questões técnicas.

A BH Airport, que administra o aeroporto, disse que, entre 12h e 13h20, já foram confirmadas seis decolagens e dois pousos na pista. A liberação completa da pista do aeroporto, que é o mais movimento do estado de Minas Gerais, deve ocorrer às 19h.

À torre de comando, o piloto da Latam indicou problemas sérios elétricos. Durante o pouso, às 1h43, a Latam também informa que os pneus da aeronave foram danificados e terão de ser trocados, só depois disso a pista será liberada. Segundo a Latam, todos os passageiros foram retirados em segurança e receberam a assistência necessária.

"Em razão disso, 49 voos da companhia de/para Confins foram cancelados até às 23h59 desta quinta e 1 alterado. A Latam reforça aos passageiros que confirmem a situação de seus voos diretamente na página Status de Voos e não se dirigirem ao aeroporto", afirmou a companhia em nota. No site do aeroporto, todas as partidas programadas para esta quinta constam como canceladas ou não confirmadas.

Os passageiros que tiverem suas viagens impactadas pelo fechamento poderão alterar seus voos ou solicitar reembolso da passagem sem cobrança de taxa de remarcação e sem multas. Outro caminho, ainda segundo a Latam, é entrar em contato com o Call Center pelos telefones 4002-5700 (nas capitais) ou 0300-570-5700 (demais localidades do Brasil) antes de irem até o aeroporto de Confins.

PAMPULHA

A Infraero, que administra parte dos aeroportos brasileiros, informou ter disponibilizado o aeroporto da Pampulha para que o fluxo de voos para a capital mineira não seja interrompido por conta do fechamento do aeroporto de Confins.

O aeroporto da Pampulha é de voos domésticos e particulares, e fica a 11 quilômetros do centro de Belo Horizonte.