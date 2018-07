Aeroporto de Florianópolis terá novo terminal em agosto de 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Zurich Airport, administradora do Floripa Airport, o aeroporto internacional de Florianópolis concedido no ano passado, anunciou nesta terça-feira (24) que vai antecipar a inauguração do novo terminal para agosto de 2019.

O contrato de concessão prevê o lançamento do novo terminal até outubro de 2019.

A Zurich Airport assumiu as operações do aeroporto em janeiro deste ano.

Com investimentos de R$ 550 milhões, o novo terminal terá 49 mil metros quadrados, espaço quatro vezes maior que o atual, e dez pontes de embarque, estrutura que não existe ainda no aeroporto. O terminal terá capacidade para receber 8 milhões de passageiros por ano.

Serão dois andares, um para embarque e o outro para desembarque, e estacionamento com cerca de 2.500 vagas.

O terminal já é existente em Florianópolis é deficitário e tem estrutura para receber 2 milhões de passageiros por ano e hoje opera com o dobro da capacidade, segundo a Zurich.

No ano passado, foram 3,8 milhões de passageiros. Os investimentos no terminal atual são de apenas R$ 5 milhões.

Na semana passada, foi inaugurada no local uma nova sala de espera e uma sala executiva, elevando em 50% a área de embarque, que, segundo a empresa, era a principal reclamação dos passageiros.

Quando assumiu, em janeiro, a concessionária, aumentou a área de inspeção de segurança. Desde então, os banheiros e a área comercial também foram reformados.