Aeroporto de Guarulhos enfrenta terceiro dia consecutivo de atrasos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passageiros do Aeroporto de Guarulhos continuam tendo que enfrentar voos atrasados na manhã deste domingo (16).

É o terceiro dia seguido de atrasos. Desde 0h até as 12h deste domingo, 43 voos dos 283 previstos não saíram ou chegaram no horário, o que corresponde a 15% do total. Até agora, não houve nenhum cancelamento.

Segundo a GRU Airport, concessionária que administra o terminal, o aeroporto opera normalmente, mas as companhias aéreas ainda não conseguiram normalizar seus voos depois de todos os atrasos e cancelamentos de sexta (14), causados por fortes chuvas que atingiram a capital paulista no dia anterior.

Na sexta, dos 509 voos, 216 tiveram atrasos de mais de 30 minutos. Pelo menos 32 voos foram cancelados.

Neste sábado (15), o problema continuou: dos 530 voos previstos, entre partidas e chegadas, 146 tiveram atrasos acima de 30 minutos e, até as 18h, 43 voos tinham sido cancelados.

TEMPORAL

As fortes chuvas que atingiram diferentes pontos de São Paulo na quinta deixaram a capital paulista em estado de atenção, com pelo menos 14 pontos de alagamentos.

Segundo os bombeiros, houve a queda de 67 árvores. Como algumas caíram em áreas energizadas, foi preciso interromper o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros da cidade.

O último fim de semana da primavera -o verão começa na sexta-feira (21)- teve calor intenso em São Paulo.

Neste sábado (15), a região de Pinheiros, na zona oeste, registrou temperatura máxima de 36,8ºC, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). A média máxima da cidade foi de 34,4ºC.

O calor continua nos próximos dias e há chance de chuva no fim da tarde.