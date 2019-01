Aeroportos de São José dos Pinhais e Londrina tem crescimento de movimentação

Redação Bem Paraná com assessoria

Os aeroportos de São José dos Pinhais e o de Londrina tiveram um aumento na movimentação de cargas e passageiros em 2018. O terminal de logística de carga do Aeroporto Internacional de Afonso Pena registrou, no ano passado, registrou o crescimento de 6,5% na movimentação de volumes de carga em comparação a 2017.

Ao todo, foram processadas mais de 20 mil toneladas. A maioria das cargas era da importação de equipamentos eletrônicos e de informática, além de artigos dos segmentos químico, farmacêutico e automobilístico.

No aeroporto de Londrina o aumento de foi no número de passageiros, com um crescimento de 10% na movimentação. Mais de 968.063 pessoas fizeram embarques e desembarques em 2018, contra 880.429 em 2017. Isso foi consequência da criação de linhas aéreas ligando a cidade do Norte do Paraná para Guarulhos e Congonhas de feitas pela empresa aérea LATAM.

Além disso, foi feita uma alteração nos horários das linhas para horários considerados mais atrativos comercialmente. Atualmente, três companhias aéreas (Azul, Gol e Latam) operam voos que ligam Londrina a sete destinos nacionais, sendo eles São Paulo, Guarulhos e Campinas, Curitiba, Cuiabá, Florianópolis e Brasília.