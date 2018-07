Afetado por câmbio, lucro líquido da Vale soma R$ 306 mi no 2º trimestre

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mineradora Vale registrou lucro líquido de R$ 306 milhões no segundo trimestre, cerca de cinco vezes maior que o registrado no mesmo período de 2017 (R$ 60 milhões). Porém, o valor representa uma queda acentuada na comparação com o registrado no primeiro trimestre, quando somou R$ 5,1 bilhões.

A companhia informou ainda nesta quarta-feira (25) que o resultado foi fortemente impactado por eventos externos ao caixa da empresa, como o câmbio.

No segundo trimestre, segundo a empresa, o real se depreciou 16% em relação ao dólar, gerando um efeito contábil negativo que reduziu o lucro líquido da Vale em R$ 7,3 bilhões.

A Vale também anunciou que seu conselho de administração aprovou pagamento de remuneração ao acionista de R$ 7,694 bilhões, o equivalente a R$ 1,48 por ação, sendo R$ 6,8 bilhões na forma de juros sobre capital próprio e R$ 892,6 milhões na forma de dividendos.

O pagamento da remuneração referente ao primeiro semestre ocorrerá em 20 de setembro de 2018. Segundo a empresa, será o maior valor pago em um semestre desde 2014.