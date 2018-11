Afonso Pena recebe exposição com bonecos gigantes de desenhos infantis

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A partir de terça-feira (9), o saguão de embarque do Aeroporto Internacional de São José dos Pinhais/Curitiba recebe exposições do Projeto nas Asas da Arte. A ação é fruto de parceria entre a INFRAERO e a Secretaria de Cultura de São José dos Pinhais.

Quem passar pelo terminal paranaense poderá conferir a exposição de Bonecos Gigantes inspirados em alguns clássicos dos desenhos infantis, como Tom e Jerry, Snoopy e Woodstock; Garfield e Oddie, entre outros. Os bonecos foram confeccionados por alunos da Oficina de Bonecos da Secretaria Municipal de Cultura de São José dos Pinhais.

Também no saguão de embarque estarão disponíveis as exposições das artistas Jucilmara Vieira e Tânia Leal. Jucilmara é natural de Curitiba e reside em São José dos Pinhais há 34 anos, e desde 2004 realiza exposições individuais e coletivas, tanto no Brasil como no exterior. Por meio do conhecimento nas áreas de estética, filosofia e história da arte, ela procura valorizar as diferentes formas de expressão artística. Com um traço acadêmico rigoroso, combina estilos florais, marinhos, paisagens, natureza-morta, figuras humanas, abstratos e casarios, utilizando a técnica óleo sobre tela.

Já a artista Tânia é natural de Londrina (PR), formada em Artes Plásticas pela Universidade de Florianópolis, com diversos cursos de aperfeiçoamento. Ela também é membro da Associação Paranaense de Artistas Plásticos (APAP), do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo (SINAPESP) e do Comitê Brasileiro da L´Association Internationale dês Arts Plastiques. Ao longo de sua carreira conta com inúmeras exposições coletivas e individuais, e nesta mostra utilizou a técnica acrílica sobre tela.

As exposições são parte de uma série de atividades culturais que a INFRAERO vem desenvolvendo nos espaços do aeroporto, de forma a proporcionar lazer e entretenimento aos passageiros, usuários do terminal e público em geral. As obras das artistas Jucilmara e Tânia ficarão abertas ao público até o dia 31/10 e a exposição dos Bonecos Gigantes até o dia 1º/12.