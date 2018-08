Agatha Moreira afirma ser namoradeira como sua personagem em 'Orgulho e Paixão'

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Agatha Moreira, 26, confessa que é namoradeira e que costuma emendar um namoro no outro, assim como sua personagem Ema, de "Orgulho e Paixão", novela das 18h, da Globo. Na trama, a jovem experimentou muitos amores.

"Já tive três pares românticos nessa novela. Acho que nunca tive tantos em uma trama só. É uma delícia. A curva da personagem está sendo muito legal. Ela passou por diversas coisas e mudou sua forma de viver e de olhar para o mundo."

A Baronesinha do Café agora se rendeu aos encantos do italiano Ernesto (Rodrigo Simas), mas já foi noiva de Edmundo (Nando Rodrigues) para ajudar financeiramente a família e se envolveu com Jorge (Murilo Rosa).

Entre os fãs da novela, a torcida pelo casal Erma (Ema e Ernesto) é grande. O casal virou o queridinho do público. "Foi muito surpreendente essa aceitação das pessoas. No início, alguns fãs da nossa época de 'Malhação' diziam que éramos irmãos. Mas acho que agora todo mundo já mudou de opinião", diz Agatha, que contracenou com Simas na temporada de 2012 da novela teen. Eles eram os irmãos Ju e Bruno.

"Orgulho e Paixão" é a segunda novela em que os dois fazem parte do mesmo núcleo e, segundo a atriz, a química que ela tem com o colega na vida real melhora a qualidade do trabalho que vai para as telinhas. "Já são alguns reencontros. Somos muito amigos e isso é bom. Todo mundo está gostando da trama. Acho que isso tem tudo a ver com o clima dos bastidores", afirma.

Na vida real, Agatha e Simas já foram clicados diversas vezes juntos, mas negam que sejam namorados, apesar da torcida do público.

AMOR ALÉM DE VÉU E GRINALDA

Nos próximos capítulos da trama, Ernesto e Ema vão se casar. Ele planeja uma festa surpresa para a Baronesinha do Café. Diferentemente de sua personagem, Moreira afirma que não tem o sonho de casar na igreja, de forma tradicional.

"Tenho muita vontade de ter filhos e de formar uma família. Mas acho que isso é completamente independente de um casamento que dure ou não para sempre. Acredito muito mais na cumplicidade e na parceria entre duas pessoas. Acho que o amor vai muito além de sonhar com véu e grinalda."

A atriz, no entanto, diz que esta é a sua opinião atual, mas nada impede que em algum momento ela mude de ideia. "Pode ser que um dia eu venha a ter uma vontade enorme de casar. Até porque acho lindo. Choro em todos os casamentos que vou. Mas desde criança acho que sempre sonhei mais em ser mãe do que com casamento."

FEMINISTA DESDE A INFÂNCIA

Agatha Moreira se esforça para adentrar ao universo de Ema e entender seus valores convencionais. Para isso, ela mergulhou nos textos de Jane Austen, escritora cuja obra inspirou a novela. Séries antigas e livros de história também fizeram parte de sua preparação para viver a Baronesinha do Café.

"O que busco para mim é completamente oposto daquilo que busco para Ema. Acho que sou feminista desde criança. Nunca pude compreender essa questão de meninos poderem fazer certas coisas e meninas não. Soltava pipa com meus primos e jogava bola. E essa conquista que estamos tendo a cada dia está cada vez mais presente na minha vida. Só que estou fazendo uma personagem que é o oposto disso e eu tenho que acreditar nos valores dela."