Agência de publicidade pede desculpas por usar foto de Natalie Portman

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agência de publicidade Dom Quixote publicou, na noite desta segunda (23), uma retratação em sua conta do Facebook depois de produzir uma campanha para o Colégio Da Vinci e cursinho pré-vestibular de Patos de Minas (MG) no qual usou uma foto da atriz israelense Natalie Portman.

A imagem usada na peça publicitária é de quando a atriz raspou a cabeça para interpretar Evey Hammond no filme "V de Vingança" (2005). Ela é comparada pela agência a uma das calouras aprovadas para o curso de medicina veterinária.

"O conceito da campanha focava em aprovados, por isso surgiu a ideia de trabalharmos com a imagem de pessoas carecas (símbolo de aprovação). Todas as imagens da peça, com exceção da Natalie, são de bancos de imagens profissionais. Sabemos que não é comum que moças raspem a cabeça ao serem aprovadas e encontrar a imagem da atriz de forma aleatória e sem identificá-la não passou de um infeliz acaso", disse a agência.

Eles também pediram desculpas pela exposição do colégio. "A DQ atende o Colégio Da Vinci há quase oito anos e sentimos muito por expor nosso cliente desta forma. Pedimos desculpas ao Colégio pelo problema. Apesar de engraçada, a situação é bem séria."

Procurado, o Colégio Da Vinci, responsável pelo outdoor, afirmou que gostaria de tratar do assunto "da forma mais discreta possível. A campanha já teve seu período de veiculação encerrada então não há porque estender o assunto".