Agência de turismo sustentável vence prêmio do Ministério do Turismo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Vivejar, operadora de viagens sustentáveis, venceu o 1º Prêmio Nacional do Turismo na categoria Turismo de Base Local e Produção Associada ao Turismo. Criada pelo Ministério do Turismo, a chancela tem como objetivo premiar iniciativas que tenham inovado ou trabalhado de forma proativa para o desenvolvimento do turismo no país.

A agência, fundada por Marianne Costa, integrante da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais, trabalha com a promoção das atividades locais associadas ao turismo. Organiza também roteiros que, além de levar o viajante para um outro Brasil, têm a sustentabilidade ambiental como um dos pilares.

Como operadora oficial do Fiis (Festival de Inovação e Impacto Social), ofereceu aos participantes passeios diversos por Poços de Caldas (MG), como conhecer o Zoo das Aves ou conhecer a produção da cervejaria local.

No Prêmio Nacional do Turismo, após ser escolhida como finalista, competiu com outras agências pelo voto popular. O concurso contemplou sete categorias: Monitoramento e Avaliação do Turismo, Qualificação e Formalização no Turismo, Valorização do Patrimônio pelo Turismo, Turismo de Base Local e Produção Associada ao Turismo, Turismo Social, Inovação Tecnológica no Turismo e Marketing e Apoio à Comercialização do Turismo.