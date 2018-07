Agência Paraná de Desenvolvimento abre vagas com salário de até R$5 mil para profissionais

Redação Bem Paraná com assessoria

São ofertadas vagas para profissionais em cargos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 5.134,47. A Agência Paraná de Desenvolvimento (APD - PR) torna pública a realização de processo seletivo para o provimento de quatro vagas e a formação de cadastro de reserva técnica do seu quadro próprio de pessoal, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Os contratados irão receber salários de até R$ 5.134,47, por jornada de 40 horas semanais. Cargos Consultor Técnico de Gestão (Administrativa/RH/Financeira), Consultor Técnico de Desenvolvimento Econômico (Técnico Finalístico) e Assistente Administrativo (Suporte Técnico). Inscrições e provas As inscrições a partir das 12h do dia 1º às 23h59min do dia 16 de novembro de 2017, observado horário oficial de Brasília, por meio do endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. É necessário pagar uma taxa de R$ 105,00 ou R$ 65,00.