Agente de Tardelli chega ao Brasil e agenda conversa com o Atlético-MG

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O agente Giuliano Bertolucci chegou ao Brasil nesta sexta-feira (1) para definir o futuro de Diego Tardelli. O empresário deve enviar um de seus pares para uma reunião com membros da diretoria do Atlético-MG nos próximos dias.

Ele deixou Paris, onde se reuniu com o PSG para tentar a ida de Willian ao Parque dos Príncipes, foi a Londres e, agora, está no país para decidir o destino do atacante de 33 anos, conforme apurado pelo UOL Esporte.

O empresário comunicou o presidente Sérgio Sette Câmara que um de seus representantes o encontrará para falar sobre Tardelli. Bertolucci ainda não definiu quem se reunirá com o mandatário, mas o escolhido deve ser Beto Fedato. A ideia é discutir os moldes de um possível contrato com o Galo em uma conversa.

Com aporte do Banco BMG, empresa presidida por Ricardo Guimarães, os mineiros tentam assinar um contrato de até três temporadas com Diego Tardelli. Na Cidade do Galo, ele pode ter vencimentos de até R$ 1 milhão por mês.

Sonho antigo da diretoria, o camisa 9 conversou com Marques, diretor de futebol, na última terça-feira sobre um possível retorno ao clube. As primeiras impressões agradaram ao cartola, que voltou a manter conversas na quinta-feira. A rodada de negociações contou com o próprio Tardelli, Hissa Elias Moyses, representante do BMG, e Beto Fedato, um dos sócios de Giuliano Bertolucci.

O Atlético retomou as conversas com Diego Tardelli depois de vê-lo falando sobre reconsiderar a permanência na China, onde gostaria de ficar por mais duas temporadas. Na última sexta-feira (25), ele concedeu entrevista ao site da CBF e destacou o fato.

"Olha, como falei, eu e minha família sempre fomos super bem tratados na China e nos adaptamos muito bem. A minha prioridade já foi permanecer por lá, mas nos últimos dias tenho conversado muito com a minha esposa e, talvez, as coisas podem mudar. Estamos tranquilos e a decisão será tomada de forma conjunta", disse na ocasião.

Tardelli está sem clube desde o fim do contrato com o Shandong Luneng, da China, encerrado em 21 de janeiro. O atleta esperava uma oferta do futebol chinês, mas ainda não recebeu por conta do novo regulamento no mercado da bola local.

O atacante é ídolo da torcida do Atlético, time que defendeu em duas oportunidades. Na Cidade do Galo, Tardelli foi campeão da Libertadores 2013, da Recopa Sul-Americana 2014, da Copa do Brasil 2014 e de duas edições do Campeonato Mineiro (2010 e 2013). Ele fez 219 jogos e marcou 110 gols com o uniforme alvinegro.