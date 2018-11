Agora é hora de unir esforços por Haddad, diz reeleito em Pernambuco

Folhapress

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O governador de Pernambuco, após a vitória em primeiro turno, afirmou que agora é hora de unir esforços para que Fernando Haddad (PT) vença a eleição presidencial.

"Temos uma construção a fazer em Pernambuco e também temos uma construção para fazer em relação ao Brasil. Já me coloco à disposição."

Ele informou que tem uma reunião nesta terça-feira (9) com o PSB nacional para traçar estratégias do segundo turno.

O deputado Jarbas Vasconcelos (MDB), eleito senador na chapa de Paulo Câmara, declarou que ainda não tem posição definida sobre a disputa entre Haddad e Jair Bolsonaro (PSL).

O governador ressaltou que vai conversar com Jarbas para tentar convencê-lo a caminhar com o petista no segundo turno da eleição presidencial.