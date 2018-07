Agressores e Cúmplices

*Carlos Augusto Martinelli Vieira Da Costa

Na semana passada a TV Globo noticiou um novo caso de abuso sexual envolvendo o ex-técnico da seleção brasileira de ginástica olímpica Fernando de Carvalho Lopes. Na verdade, o caso nem é tão novo, já que vem sendo investigado há mais de 2 anos, e hoje conta com cerca de 20 supostas vítimas, todas menores de idade ao tempo das violações, o que torna difícil acreditar que tudo seja uma decorrência da imaginação fértil de adolescentes envolvidos pela pressão natural do esporte competitivo.

Contudo, o que mais impressiona não é exatamente o abuso em si, já que esta prática, embora espúria, encontra registros desde os tempos da Roma Antiga, mas sim o fato das denúncias cobrirem um lapso de vários anos, evidenciando a permissividade não apenas da entourage do esporte, no caso uma conceituada Confederação nacional, mas também dos próprios pais, pois é quase impossível imaginar que comentários e fofocas não tenham se disseminado ao ponto de ganhar alguma repercussão.

Por isso, parece que a solução não passa apenas pela punição do agressor, se as acusações vierem a ser comprovas, mas principalmente uma reflexão sobre a ética nas atividades de alta performance e gratificação envolvendo crianças e adolescente, não apenas no esporte, pois parece cada vez mais claro que estes fatos somente se sucedem pela vista grossa de muitos dos envolvidos.

Além disto, já é mais do que sabido, tal como ocorre em algumas especialidades da medicina onde a intimidade da paciente é exposta, que atividades envolvendo crianças não podem ser desenvolvidas sem a supervisão permanente de outros adultos além do responsável direto, pela óbvia razão de que um eventual transgressor sempre buscará frequentar este meio social.

Do contrário, teremos que continuar representando surpresa e estupefação sempre que casos assim forem revelados, como se isso fosse uma exceção, mesmo sendo mais do que sabido que onde há vítimas em potencial, sempre haverá oportunistas de prontidão.

*O autor é Procurador do Município de Curitiba

A CONDUTA E O DIREITO PENAL

O crime de posse de munição

*Jônatas Pirkiel

O superior Tribunal de Justiça já tem precedentes de que a posse de munição, quando de pequena quantidade, e desacompanhada da arma de fogo, não constitui o crime de “posse de munição”, previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.

Posição que foi confirmada pela Quinta Turma do STJ ao apreciar o Recurso Especial 1710320, do Ministério Público que objetivava caracterizar o crime de posse de munição contra acusado que foi absolvido em segundo grau pela atipicidade da conduta.

Ao apreciar o recurso, o Ministro Jorge Mussi destacou que “...o tribunal tem precedentes segundo os quais a posse da munição de forma isolada não é suficiente para caracterizar o delito, já que não há plausibilidade de sua utilização sem uma arma de fogo...”, pois não haveria risco ao bem jurídico tutelado que é a segurança pública.

Tendo entendido a Quinta Turma que a posse de uma bala calibre 9mm e outra calibre 7.65mm, desacompanhada da arma de fogo, “...por si só, não é capaz de caracterizar o delito previsto no estatuto...”.

Segundo o ministro: “...o caso em concreto espelha situação peculiar que permite a manutenção da absolvição do réu nos termos delineados pela instância a quo, diante da mínima quantidade de munição apreendida (apenas duas unidades), destituída de potencialidade lesiva nos termos do resultado de laudo pericial”, fundamentou Jorge Mussi...”. Visto que: “...não havia no local armamento capaz de deflagrar as duas munições apreendidas, consoante se extrai do resultado da busca e apreensão realizada, de modo que cabe, nesse caso particular e excepcional, se reconhecer a atipicidade material da conduta...”.

*O autor é advogado criminalista (jô[email protected])

QUESTÃO DE DIREITO PÚBLICO

Conta de luz. Cobrança indevida de ICMS

Em recente decisão, a 2ª Turma do STJ entendeu (mais uma vez) ser indevida a cobrança do ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST presentes na fatura de energia elétrica:

A TUSD – Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – é tarifa cobrada na fatura de energia elétrica para utilização das redes elétricas que vêm das Usinas de produção de energia até a estação de Transmissão de energia da cidade.

A TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – é tarifa cobrada na fatura de energia elétrica para utilização das redes elétricas (aluguel) que distribuem a energia da estação de distribuição até sua casa.

Conforme entendimento da Corte Superior, o consumidor não é obrigado a pagar imposto sobre esses valores e pode pedir restituição dos valores cobrados indevidamente nos últimos 5 anos, mas o exercício desse direito, ao menos por enquanto, carece de decisão judicial, sendo impossível a negociação (via concessionárias) dessa justa pretensão.

IMPORTANTE ressaltar, que para os consumidores residenciais, geralmente a vantagem é pouco significativa, entretanto, para as empresas, que tem alto consumo, tipo hospitais, postos de gasolina, panificadores, supermercados e outros, os valores são realmente significativos, especialmente a restituição dos últimos cinco anos.

*Euclides Morais- advogado ([email protected]

PAINEL

Desportos

Estão abertas as inscrições para o processo de indicação de advogados para os Tribunais de Justiça Desportiva de Tênis, de Ciclismo e de Judô do Paraná. Para participar, é preciso estar inscrito regularmente na OAB. As inscrições vão até 17 de maio.

Doutrina

Os professores Flávio Pansieri e Ilton Norberto Robl Filho, da Academia Brasileira de Direito Constitucional, foram citados no Plenário do STF como referências doutrinárias durante o julgamento das Ações Direta de Inconstitucionalidade - ADIs - 4263 e 4145, em função das suas considerações publicadas no livro “Comentários à Constituição do Brasil”, editado em 2013.

Doutor

O advogado Claudio M. Henrique Daólio, sócio do Moraes Pitombo Advogados, obteve o título de Doutor em Direito junto à Faculdade do Largo de São Francisco, defendendo tese sobre os principais efeitos processuais decorrentes da celebração de contratos de transação. A banca examinadora foi composta pelos professores José Rogério Tucci, José Roberto Bedaque, Heitor Sica, Cassio Scarpinella Bueno, Eduardo Talamini e Wiliam Ferreira

Mestre

O procurador do Estado do Paraná e associado da APEP, Júlio da Costa Rostirola Aveiro, é o mais novo mestre em Direito. Com a defesa da dissertação “A regra-matriz de incidência do imposto em razão da morte” o procurador alcançou o conceito A, com a nota 9.1.Júlio Aveiro apresentou a tese de mestrado no curso de pós-graduação em Direito na Universidade Federal do Paraná (UFPR) no último dia 23 de abril.

Justa causa

Trabalhador demitido por justa causa, devido a abandono de emprego, não tem direito ao recebimento do 13º salário proporcional. O entendimento é da 8ª Turma do TST.

DESTAQUE



Ministros do STF defendem segurança jurídica e desjudicialização em evento de notários e registradores em Foz

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello e Luiz Fux participaram no último dia 27, em Foz do Iguaçu, da Conferência Nacional dos Cartórios 2018 (Concart). Eles foram recebidos pelo anfitrião do evento, Rogério Portugal Bacellar, tabelião e presidente da Confederação Nacional de Notários e Registradores (CNR). Em seu discurso, Marco Aurélio ressaltou a importância da segurança jurídica. “Resolvi falar aos senhores sobre algo que precisamos se é que queremos avançar culturalmente, ou seja, a segurança jurídica em época de crise”, ressaltou. Já Fux reforçou a necessidade de desjudicialização de serviços, como é o caso da usucapião e da mediação e conciliação, o que tem ocorrido por meio da parceria de notários e registradores com o Poder Judiciário. “A mediação e a conciliação são o futuro da solução de litígios”, destacou.





