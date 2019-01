Água do rio Paraopeba apresenta riscos à saúde humana e animal, diz governo de MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As (Secretarias de Estado de Saúde (SES-MG), do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) informaram em nota que água do rio Paraopeba apresenta riscos à saúde humana e animal.

As autoridades indicam que água não seja utilizada para qualquer finalidade até que a situação seja normalizada. A nota ressalta que o contato com a água não causa risco de morte.

O governo de Minas alerta que qualquer pessoa que tenha tido contato com a água bruta do rio Paraopeba -após a chegada da pluma de rejeitos- ou ingerido alimentos que também tiveram esse contato, e apresentar náuseas, vômitos, coceira, diarreia, tonteira, ou outros sintomas, deve procurar a unidade de saúde mais próxima e informar sobre esse contato.

Para os bombeiros, que têm trabalhado em contato direto com o solo, a orientação da Saúde é para que utilizem todos os equipamentos de segurança.

O Governo do estado de Minas Gerias determinou que a Vale forneça água potável para as comunidades afetadas ara manter o abastecimento da comunidade.