Aguirre diz estar feliz no São Paulo e afasta especulação do Uruguai

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tão logo acabou a Copa do Mundo, o nome do técnico Diego Aguirre, 52, passou a circular como possível substituto de Óscar Tabárez, 71, no comando da seleção do Uruguai.

Antigo treinador das categorias de base uruguaia, o comandante do São Paulo é visto como substituto natural do “Maestro”, na seleção de seu país desde 2006. Aguirre diz ver com naturalidade seu nome ser lembrado, mas reiterou nesta quinta-feira (19) seu desejo de continuar no São Paulo.

“Faz muito tempo que se fala do meu nome como um possível candidato a treinador do Uruguai. Como fui parte do processo da seleção e minha comissão técnica também, é uma coisa natural que considerem nosso nome para a seleção no dia que o Tabárez sair”, disse ao SporTV.

No São Paulo desde o meio de março, contudo, Aguirre reafirmou que seu desejo é permanecer no clube paulista.

“Já falei muitas vezes: sinto-me feliz no São Paulo, quero fazer um bom trabalho aqui, terminar meu contrato com o São Paulo, conquistar algo importante aqui. Não penso em outra coisa que não seja o São Paulo. Quero continuar aqui, onde me sinto bem e feliz.”

Aguirre tem contrato previsto com o time paulista até o fim deste ano.

Atualmente, o São Paulo é vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos. A equipe de Aguirre bateu o Flamengo, líder da competição, com 27, por 1 a 0 nesta quarta-feira (18).