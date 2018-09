Aguirre valoriza empate com Santos e aponta irregularidade do São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do São Paulo, Diego Aguirre, celebrou o empate por 0 a 0 com o Santos neste domingo (16), em clássico na Vila Belmiro. Depois de dominarem a etapa inicial, os donos da casa perderam a melhor chance do segundo tempo, em finalização de Rodrygo na saída de Sidão.

O ponto conquistado deixou o time tricolor na liderança do Campeonato Brasileiro ao menos até esta segunda-feira (17), quando o Internacional enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. Os colorados somam 49 pontos, um a menos que o São Paulo.

"É um ponto que tem valor. Sobre o tema da liderança, o mais importante é quem vai estar no final, mas estes são pontos que talvez no final podem ser decisivos. O Santos teve uma situação de matar o jogo com o Rodrygo e poderíamos ter perdido", afirmou o treinador uruguaio, destacando a evolução do rival. "Jogar aqui é difícil. O Santos é outro time em relação ao primeiro turno, forte, bem trabalhado. Dou valor ao empate. Sempre queremos ganhar, mas há momentos em que temos que valorizar o ponto fora de casa."

Com o resultado, o São Paulo somou 9 dos 18 pontos possíveis no returno do Brasileiro, aproveitamento inferior ao da primeira metade do torneio, que terminou com a equipe paulista no topo da tabela. Aguirre não criticou o desempenho das últimas partidas, mas admitiu que a situação poderia ser melhor.

"Há momentos em que jogamos bem e outros não. Talvez estejamos um pouco irregulares, mas se estamos na liderança é porque houve coisas boas. Acho que poderíamos ter mais pontos e gostaria disso, mas agora é concentrar para ganhar os próximos três pontos e continuar na frente", disse.

Aguirre, que também já passou pelo Inter como atleta e treinador, assumiu que vai ver o concorrente direto em ação contra a Chape, mas sem necessariamente "secar". "Tenho falado que não é um tema de torcer para outro time. Vou ver o jogo e obviamente não posso fazer nada vendo pela TV. Tento analisar o jogo mais frio e que aconteça o que tem que acontecer. Vou me preocupar com o nosso próximo jogo e tentar ganhá-lo", concluiu.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado (22), quando encara o América-MG no Morumbi, a partir das 16h (de Brasília).