AHK Paraná promove curso com foco em aprimoramento de técnicas de negociação

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Com o intuito de disseminar técnicas eficazes de venda e comunicação, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil Alemanha (AHK Paraná) promove nos dias 9 de agosto (1ª turma) e 21 de agosto (2ª turma) o curso “Sucesso em Vendas”. Ministrado pelo consultor Alan Schlup Sant’Anna, o evento tem como objetivo explorar diferentes metodologias e habilidades a fim de potencializar a capacidade dos participantes de fechar negócios.

Durante o encontro, realizado na sede da AHK, serão abordados tópicos como fundamentos do sucesso em vendas, técnicas de fechamento, etapas do processo de vendas, métodos de influência e comunicação aplicada a vendas, inteligência emocional, características do vendedor de sucesso, relação com metas, diferenças nos tipos de comunicação, entre outros. Além disso, também será realizado estudo de casos, uma forma de trazer o conhecimento a situações práticas, bem como a aplicação de exercícios que avaliem a atitude mental dos participantes.

Para mais informações, entrar em contato com a AHK Paraná pelo telefone (41) 3323-5958 ou pelo e-mail [email protected]

Serviço:

Sucesso em Vendas (AHK Paraná)

Data: 9 de agosto (1ª turma) e 21 de agosto (2ª turma)

Horário: 18h50 às 22h50

Local: AHK – Câmara de Comércio Brasil Alemanha – Rua Duque de Caxias, 150 – São Francisco.

Inscrições e informações: (41) 3323-5958 ou [email protected]

*estacionamento gratuito na Rua Treze de Maio, 725 (Estacionamento do Rosário, do lado direito da rua)