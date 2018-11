Ai Weiwei defende chef que se manifestou nas redes sociais contra Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista plástico chinês Ai Weiwei, que participa do Fronteiras do Pensamento nesta quarta-feira (10), em São Paulo, defendeu em seu perfil no Instagram a chef brasileira Helena Rizzo, do restaurante Maní, que se manifestou contra a candidatura do deputado Jair Bolsonaro, do PSL, à Presidência da República no último final de semana.

O artista, conhecido por desafiar o regime comunista da China com seu trabalho, repostou na segunda (9) a foto da chef brasileira em seu perfil com a frase do movimento #EleNão, que ganhou força entre celebridades contrárias a Bolsonaro.

No sábado (6), quando Helena Rizzo aderiu ao movimento de oposição ao capitão reformado, imediatamente recebeu diversos xingamentos de seus seguidores, que afirmavam, entre outras coisas, "que ela não se importava com o Brasil e que não iam mais frequentar seu restaurante".

Os seguidores de Ai Weiwei imediatamente se manifestaram favoráveis ao posicionamento do artista, com comentários do tipo "você conhece bem o regime comunista chinês, então não apoiaria um ditador fascista concorrendo a presidente do Brasil".

Alguns outros também se manifestaram contra o artista dizendo que " a faxina política não será feita por um chinês safado, e sim pelo Bolsonaro".