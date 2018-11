Ai Weiwei trabalha com artesãos brasileiros na maior mostra já feita de sua obra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os números impressionam. Setenta obras de arte pesando 500 toneladas, distribuídas em 8.000 m² de um dos maiores espaços expositivos do mundo. Cem pessoas trabalhando durante 21 dias na montagem da exposição, que foi gestada e produzida ao longo de sete anos, ao custo de R$ 10 milhões.

"Raiz", que é aberta no sábado (20) na Oca, no parque Ibirapuera, em São Paulo, é a maior exposição já realizada no mundo pelo artista e dissidente chinês Ai Weiwei.

Reúne trabalhos marcantes de sua carreira com outros tantos inéditos, produzidos no Brasil por artesãos que trabalharam em ateliês montados pelo próprio Weiwei em diferentes estados.

O resultado são obras que atestam o minucioso processo de produção de comunidades locais, a exemplo da série de 200 ex-votos talhados em Juazeiro do Norte (CE) a partir da iconografia do artista.

São pequenas esculturas de madeira que subvertem a sua função religiosa original para representar o dissidente destruindo a urna da Dinastia Han - referência a um de seus trabalhos mais famosos -, tirando uma selfie ou mostrando o dedo do meio.

"Fazer uma exposição em uma cultura e terra tão fortes como o Brasil não é fácil. Requer um entendimento profundo da sociedade, do estilo de vida, da língua, da personalidade do povo e das condições políticas", diz Weiwei em entrevista à reportagem, dias antes da abertura da exposição.

Os preparativos da fase final da mostra trouxeram o artista cinco vezes para o Brasil nos últimos dois anos, mas o processo todo, iniciado em 2011, ficou um bom tempo suspenso porque Weiwei foi preso no aeroporto de Pequim naquele ano e só pôde deixar a China novamente em 2015, quando se mudou para Berlim.

Sobre o processo, conta que a cultura e a natureza brasileiras não lhe eram familiares. "Cresci no deserto de Gobi, com praticamente nenhum verde, só areia e rochas. E aqui é completamente o oposto."

Embrenhado numa reserva ecológica exuberantemente verde próxima a Inhotim (MG), Weiwei se deparou com um pequi de 36 metros de altura. A árvore de 1.200 anos está morta, mas ainda assim em pé.

Resolveu montar andaimes em torno dela e moldá-la "com precisão de joia", nas palavras do curador da mostra, Marcello Dantas, com o objetivo de gerar uma réplica perfeita. Para a empreitada, Weiwei requisitou a ajuda de 25 chineses para trabalhar com uma equipe de brasileiros.

O processo ganhou ares tropicais quando um dos funcionários de Weiwei foi picado por um enxame de abelhas e teve que retornar para a China para ser tratado. Depois disso, o artista colocou um buda chinês milenar dentro da árvore - que é oca -, como uma forma de proteção espiritual. "Senti que havia tocado em algo profundamente relacionado àquela floresta", diz.

Um documentário registrando a jornada do pequi poderá ser visto na Oca. Mas o molde da árvore, que, uma vez fundido em ferro na China pesará absurdas 250 toneladas, ainda não tem data - e talvez nem solo que aguente tanto peso - para ser exibido.

Weiwei diz não ter uma peça favorita entre as produzidas por aqui. "Digo com frequência que não gosto do meu trabalho, porque ele é inacabado. Todo o meu esforço é uma única obra, não há trabalhos finalizados. Mas esses trabalhos são parte de mim, o que significa que não devo gostar tanto assim de mim."

É aparente o desprendimento do artista em relação à própria obra, dada sua entrega ao ofício. Ele diz que "quase morreu" no processo que resultou nas esculturas de "Two Figures" (duas figuras), moldes do corpo inteiro de Weiwei e de uma brasileira, porque teve que ficar oito horas embalsamado no gesso usado para tirar as formas, o que dificultava a sua respiração.

"Meu rosto ficou vermelho, e depois preto. Mas por que faço isso? Porque a alma tem que estar relacionada com as ações. Agir é mais importante, porque desafia a sua honestidade, não é algo falso. E prefiro lutar quando a minha vida está vulnerável", diz o artista, conhecido internacionalmente por obras que expõem mazelas do Estado chinês.

Uma dessas é "Straight" (reto), que pela primeira vez é mostrada em sua forma completa. Trata-se de uma instalação feita com toneladas de vergalhões de aço recuperados dos escombros de escolas de Sichuan, na China, após o terremoto que abalou a cidade em 2008, matando 5.000 crianças. O número de óbitos e o nome das vítimas foram descobertos pelo artista e por seus assistentes - e nunca divulgado pelo governo.

Também estarão expostos outros trabalhos potentes, como "Forever Bicycles", gigantesca escultura de bicicletas instalada do lado de fora do parque, na avenida Pedro Álvares Cabral, à vista do público; e "Sunflower Seeds", composta de 100 milhões de sementes de girassol feitas de porcelana por uma comunidade de mulheres em Jingdezhen, no sul da China.

"Raiz", primeira mostra dedicada a um único artista a ocupar toda a Oca, não usou de Lei Rouanet. Marcello Dantas, que também produz, conta que o projeto foi aprovado a captar recursos via incentivo fiscal e que procurou patrocinadores, mas estes quiseram saber mais sobre a exposição antes de investirem.

Só que Weiwei disse a Dantas que não passaria por qualquer tipo de chancela: ele teria liberdade total ou não faria.

A solução foi buscar colecionadores, que nas palavras de Dantas são "entendedores de arte" e tiveram "fé cega" ao apostar num projeto do qual pouco sabiam. Sete nomes financiaram as obras produzidas no país, que somam US$ 1 milhão (R$ 3,8 milhões), e terão preferência caso queiram adquirir os trabalhos.

Houve também aporte financeiro de quatro galerias do artista - Continua (Itália), Lisson (Inglaterra), Neugerriemschneider (Alemanha) e ArtEEdições (Brasil). O restante de recursos vem do próprio artista, da venda de objetos com estampas de Weiwei (um guarda-chuva com a mão mostrando o dedo do meio sairá a R$ 300) e de um catálogo. "Raiz" segue no ano que vem para o Rio de Janeiro e para Belo Horizonte.

'RAIZ' EM NÚMEROS

70 obras aproximadamente estão expostas

500 toneladas é o que pesam, juntos, todos os trabalhos

8.000 m² é o espaço expositivo que ocupam na Oca

24 obras foram produzidas no Brasil, em ateliês montados em três estados (São Paulo, Ceará e Bahia)

100 pessoas trabalharam durante 21 dias na montagem

R$ 10 milhões foi o custo de produção da exposição

AI WEIWEI RAIZ

QUANDO Ter. a sáb., das 11h às 20h; dom. e fer., das 11h às 19h. De 20/10 a 20/1/2019

ONDE Oca - pq. Ibirapuera, av. Pedro Álvares Cabral, s/nº

PREÇO R$ 20 (ingressos vendidos com horário marcado)