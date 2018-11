Ainda sem agenda de shows, Simone e Simaria gravam DVD

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em pausa desde o final de setembro, Simone e Simaria retomaram parte dos trabalhos para gravar um novo DVD. Para Simaria, um trabalho muito especial que, pela primeira vez, pôde ser feito de forma tranquila.

"Especial porque aconteceu num momento de muito sofrimento e muito aprendizado. Um DVD que trouxe muita evolução, não só espiritual, mas profissional. Sou muito grata a Deus por ter podido produzir esse DVD dentro da minha casa, em paz, pela primeira vez com muita tranquilidade", afirmou ela.

Simaria, que sofre de uma tuberculose ganglionar, foi justamente a razão da atual pausa da dupla. Ela chegou a passar mal durante uma apresentação em setembro e precisou ser internada. Semanas depois, anunciou o novo período de descanso —ela e a irmã já tinham parado por cinco meses neste ano.

Qualquer problema de saúde, no entanto, não foi percebido na gravação do DVD, que aconteceu na quarta passada (21), na capital paulista. Simaria cantou, pulou e dançou. A pausa só foi lembrada quando a cantora deitou no palco, afirmando estar "desacostumada" com o ritmo: "Melhor se acostumar porque estou desempregada há meses", brincou Simone.

No final, a dupla mostrou um show animado, com alguns sucessos, como "Um em um Milhão", e muitas canções inéditas, além das participações especiais de Luan Santana, Léo Santana, do cantor panamenho Joey Montana e de Ludmilla. Essa última contou que chegou a bloquear Simaria no celular achando que o convite era trote.

"Ela tinha mudado de número e eu achei que era trote. Ela sempre me chama de 'miséria' e naquele dia não tinha chamado. Ela teve que falar com um amigo, mas quando mandou um trecho da música eu pirei. Aceitei e fiquei muito feliz porque sempre fui muito fã delas, tanto de vida quanto de música."

VOLTA AOS PALCOS

Apesar da gravação do DVD e das gravações da quarta temporada do programa The Voice Kids (Globo), que começa na próxima semana, Simone e Simaria não retornarão imediatamente aos palcos. A dupla planeja voltar durante a festa de Réveillon de Manaus. Depois disso, a ideia é fazer menos apresentações, entre oito e dez por mês —antes elas faziam perto de 20.

O DVD "Aperte o Play" ainda não tem data certa de lançamento, mas a expectativa da dupla é que seja entre o final de dezembro e o início de janeiro, período do retorno das irmãs aos shows.

Enquanto isso não acontece, elas disponibilizaram em todas as plataformas digitais o EP gravado neste mês, também em São Paulo. Ele inclui as faixas: "Um em um Milhão", "Paga de Solteiro Feliz", um pout-pourri com "Reparação, Pássaro Noturno, Agora e Sempre", "Né" e "Loka".