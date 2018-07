Ainda sem contar com Valdívia, Aguirre esboça São Paulo com três zagueiros

Folhapress

JOSÉ EDUARDO MARTINS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo pode ter mudanças na primeira partida do mata-mata da Copa do Brasil, contra o Atlético-PR. Na primeira parte do treino desta segunda-feira (2), no CT da Barra Funda, o técnico Diego Aguirre chamou dez jogadores de linha para uma atividade separada dos demais atletas e testou uma formação com três zagueiros -Bruno Alves, Arboleda e Rodrigo Caio. Tal sistema não havia sido utilizado pelo treinador uruguaio, que vai comandar o Tricolor no jogo desta quarta-feira, em Curitiba.

Já no meio de campo, com o retorno de Cueva, que estava com a seleção peruana na última semana para a disputa de amistosos internacionais, Marcos Guilherme ficou fora dos titulares. O volante Petros, que atuou no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, também perdeu vaga. Desta maneira, o treinador pode montar o time com: Sidão; Bruno Alves, Rodrigo Caio e Arboleda; Militão, Jucilei, Liziero, Cueva e Reinaldo; Nenê e Tréllez.

