Airbus da Latam atinge árvore em operação de reboque em Congonhas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião Airbus da Latam (antiga TAM) se envolveu em um incidente enquanto estava sendo rebocado no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (28). O avião subiu em um canteiro lateral e atingiu algumas árvores.

A aeronave, modelo A320, estava sendo levada do hangar de manutenção para a posição de embarque do aeroporto, quando parte da fuselagem atingiu uma árvore durante o procedimento de parada.

O avião estava vazio, já foi removido e entrará em manutenção, segundo a companhia aérea. Não houve feridos. De acordo com a empresa, o incidente também não impactou as operações da companhia, nem do aeroporto.

Estava previsto para a aeronave ao menos um voo esta noite, saindo de Goiânia com destino a Brasília, às 20h45. Neste sábado (29), ele faria outro trajeto: de Campo Grande para São Paulo, às 13h.