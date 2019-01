'Ajustes de rota são necessários na vida', diz Maria Cândida após terminar namoro pelo WhastApp

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Cândida, que apresenta o programa Manhã Leve na TV Aparecida, afirmou, neste sábado (19), que está bem triste com o término do namoro com o consultor financeiro Mauro Calil.

"Passando por aqui para dizer que estou recolhida. Triste. Passei 8 meses intensos, lindos, com muito amor e troca. Acabei de voltar de uma viagem sensacional com Mauro, que me deixou felicíssima. O amor ainda existe. Mas ajustes de rota são necessários na vida", disse a apresentadora, em seu perfil no Instagem.

Ela disse ainda que "algumas coisas saíram fora da ordem natural, tanto para mim, quanto para ele". "Não é unilateral. Não pretendo entrar em detalhes, porque isso só pertence a nós. Espero que ele também não o faça. Obviamente que devemos conversar, somos adultos, civilizados e nos amamos."

Antes da declaração de Maria Cândida nas redes sociais, Mauro Calil publicou uma mensagem na qual destaca uma imagem de uma conversa via WhatsApp com a apresentadora. Nela, ele relata que o relacionamento do casal chegou ao fim, depois de um pedido de namoro ao vivo na TV.

"Acordei com esta mensagem. Hoje, pouco antes das 6h30. Aqui uma fração derradeira de tudo que foi escrito! Sim estou triste. O fim é triste. Todas pessoas que passam por nossas vidas nos deixam e levam algo. Algo de bom sempre. Mesmo quem te faz mal deixa um aprendizado e aprender é bom, é conhecimento adquirido. A Maria Cândida só me fez bem. O maior sofrimento que me causou, talvez o único, foi sua eventual ausência física", afirmou Calil.

Maria Cândida publicou ainda que Mauro Calil é "um homem que tem caráter, é trabalhador, charmoso, amoroso e sempre me tratou como uma princesa. Se me perguntarem o que vai acontecer, digo que não sei. No momento, digo que estou bem triste".