Al Pacino assume namoro com atriz que tem metade da sua idade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Al Pacino, 78, tem um (bem mais) novo amor. Pelo menos é o que afirma o jornal americano New York Post. Segundo a publicação, o icônico ator estaria namorando a atriz e cantora israelense Meital Dohan, 39, conhecida por sua participação na série "Weeds".

De acordo com o jornal, o casal já estaria participando de eventos juntos e o relacionamento teria começado discretamente há alguns meses.

A diferença de idade não parece ser um problema para o casal, que está muito feliz junto, segundo fontes ouvidas pelo jornal. Quando Meital nasceu, Pacino já era um ator consagrado, tendo atuado, por exemplo, nos dois primeiros filmes da trilogia "O Poderoso Chefão".

Especula-se que o ator tenha conhecido Meital durante as filmagens do novo filme de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", que tem Pacino no elenco.

Filmado em Hollywood, o longa também conta com Brad Pitt e Leonardo DiCaprio e retrata a história dos assassinatos realizados pelo culto liderado por Charles Manson, no final dos anos 1960.