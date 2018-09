Ala do MDB de Minas ignora candidatura própria e apoia tucano Anastasia

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, Antonio Anastasia, recebeu nesta segunda-feira (17) o apoio do vice-governador do estado, Antônio Andrade (MDB), embora os emedebistas tenham lançado a candidatura de Adalclever Lopes (MDB).

Andrade reuniu prefeitos de sua base política numa reunião com Anastasia em Belo Horizonte e declarou que o tucano é o melhor candidato.

Questionado sobre a perda de apoio no próprio partido, Adalclever afirmou em nota que "trata-se de um grupo extremamente minoritário dentro do partido e que sempre foi contra a candidatura própria do MDB. Sempre foi apêndice dos tucanos".

Nos governos tucanos de Aécio Neves e Anastasia, porém, o MDB de Andrade foi oposição e hoje compõe a base de governo de Fernando Pimentel (PT), candidato à reeleição. "A oposição hoje pode ser companheiro de amanhã. Fomos da oposição, queríamos o melhor para o estado e hoje nós enxergamos que o Anastasia é a solução para Minas Gerais", disse Andrade.

Andrade era presidente do MDB em Minas, mas perdeu o cargo a três meses das eleições, após uma renúncia coletiva do diretório, que foi orquestrada por deputados federais e estaduais. Segundo os parlamentares, o vice-governador não estaria preocupado em montar uma chapa competitiva para as eleições.

Nos bastidores, porém, a divisão foi causada também pela posição divergente em relação ao PT —os deputados viam com bons olhos uma coligação com os petistas, enquanto Andrade é rompido com o governador Pimentel.

Após a renúncia, o presidente nacional do MDB, senador Romero Jucá (MDB-RR), nomeou uma comissão provisória formada por sete deputados para dirigir o partido em Minas. A portas fechadas, o grupo decidiu apoiar a candidatura de Márcio Lacerda (PSB), que acabou desistindo da disputa ao ter o nome vetado pelo seu partido e, em seu lugar, o então candidato a vice na sua chapa, Adalclever assumiu a corrida.

No entanto, o emedebista não tem se viabilizado eleitoralmente. Na última pesquisa Datafolha, do dia 6 de setembro, aparece com 2% das intenções de voto. Anastasia tem 32%, enquanto Pimentel fica com 22%.

"A candidatura do Adalclever é ilegítima. Ela não foi escolhida pelas bases do MDB, de prefeitos e vereadores. Foi escolhida por meia dúzia de deputados. Se tivesse uma candidatura escolhida democraticamente por todas as bases, eu estaria dentro. Eles não precisam das bases do MDB. Se decidiram os deputados, tudo bem. Então fique só os deputados", afirmou Andrade.

O vice-governador negou que esteja agindo em retaliação ao fato de ter perdido a direção do MDB e diz que não pretende deixar o partido ou ocupar cargos num eventual governo Anastasia em Minas.

Segundo Andrade, o apoio a Anastasia representa o interesse dos prefeitos. "A parte boa do MDB vai acompanhar, em todos os momentos, a campanha do Rodrigo Pacheco e do Antonio Anastasia. Mais de cem prefeitos [do MDB] vão acompanhar pelo bem de Minas Gerais."

Anastasia calcula que terá o apoio de até 750 prefeitos, no estado com 853 municípios.

Próximo de Andrade, Pacheco deixou o MDB por não concordar com o apoio emedebista ao PT e migrou para o DEM, onde sustentou uma candidatura ao governo que foi minada pelo aliança entre seu partido e o PSDB, o que o obrigou a entrar na chapa de Anastasia como candidato ao Senado.

Segundo Pacheco, não se trata de uma dissidência de parte do MDB. "É um desespero da população de toda Minas Gerais, estado que está caótico, vendo em Anastasia o resgate da credibilidade."

Anastasia agradeceu o apoio, afirmando que a ala do MDB ligada a Andrade é majoritária. "Na política aprendemos desde cedo que o apoio é sempre bem-vindo", disse.

Na opinião do tucano, a aproximação com o MDB, por se dar em nível estadual, não servirá para reforçar a tese da campanha de Pimentel, que o associa ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) por ter sido relator do processo no Senado.

Anastasia ainda minimizou os vídeos gravados por seu outro candidato ao Senado, Dinis Pinheiro (SD). Nos últimos dias, Pinheiro gravou vídeo com um deputado próximo a Bolsonaro e com o candidato a governador pela Rede, João Batista dos Mares Guia.

Nos bastidores, o movimento gerou mal-estar na coligação tucana, mas Anastasia negou qualquer irritação. "O que há é Mares Guia apoiando o Dinis. Todo apoio é bem recebido por todos os candidatos. Ficamos satisfeitos. Quem sabe o Mares Guia resolve apoiar a nossa candidatura também", disse.