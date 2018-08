Alagoano Carlinhos Maia é o brasileiro mais visto no Insta Stories; Neymar e Anitta estão no ranking

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O alagoano Carlinhos Maia, que acumula milhões de seguidores nas principais redes sociais, é a personalidade mais vista pelo Insta Stories, em junho, no Brasil, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (2), pelo Instagram. Atrás dele, vêm Whindersson Nunes, Anitta e Neymar.

"Eu comecei tudo isso pensando em fazer o povo sorrir, apenas isso. Deu certo!", afirmou Carlinhos após saber do ranking. "Deus nunca largou a minha mão! Estou sem acreditar, então eu sou um Kardashian nordestino? Obrigado Brasil! Estou gritando de feliz", postou ele em sua conta no Instagram.

Com vídeos irreverentes de sua rotina no interior do Alagoas, o influenciado digital acumula mais de 8 milhões de seguidores no Instagram e 4,9 milhões no Facebook, além de 777 mil inscritos em seu canal no YouTube. Sua mãe, dona Maria, e a vizinha Branca são alguns dos personagens de seus posts.

Maia, que recebeu a notícia durante viagem ao Chile, também é destaque no ranking mundial de Stories mais visualizados, perdendo apenas para Kim Kardashian. Atrás do influenciador brasileiro estão as irmãs da socialite Kendal Jenner, Kylie Jenner e Khloe Kardashian, além de Beyoncé.

Os rankings foram divulgados pelo Instagram como parte das comemorações pelo aniversário de dois anos da ferramenta. Segundo a empresa responsável pela rede social, ela foi usada no compartilhamento de histórias para mais de 400 milhões de usuários nesse tempo.

Além de Carlinhos, Whindersson Nunes é outro brasileiro na lista de personalidades com mais Stories visualizados no mundo (de acordo com média diária). Já no ranking nacional aparecem também as atrizes Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa, a cantora Luisa Sonza, a ex-BBB Ana Clara, entre outros.

Veja os rankings divulgados nesta quarta:

Stories mais visualizados no mundo

Kim Kardashian

Carlinhos Maia

Kendall Jenner

Beyoncé

Kylie Jenner

Whindersson Nunes

Khloe Kardashian

9gag

Chiara Ferragni

Chrissy Teigen

Destaques entre os Stories mais visualizados no Brasil

Carlinhos Maia

Whindersson Nunes

Anitta

Neymar

Bruna Marquezine

Luisa Sonza

Ana Clara

Marina Ruy Barbosa

Fernanda Souza

Maísa

Destaques entre as contas que mais produziram Stories no Brasil

Carlinhos Maia

Pabblo Vittar

Celso Portiolli

Tati Zaqui

MC Bin Laden

Gracyanne Barbosa

Paula Fernandes

David Brazil

Cleo Pires

Preta Gil