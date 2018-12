Alberto Valentim segue como técnico do Vasco em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Vasco, Alexandre Campello, anunciou a permanência do técnico Alberto Valentim para a temporada de 2019. Além do treinador, o diretor executivo de futebol, Alexandre Faria, também está garantido no cargo.

No Campeonato Brasileiro deste ano, Valentim livrou o Vasco do rebaixamento para a Série B. O feito, entretanto, não livrou o time de uma campanha ruim em seu comando. No total, foram oito derrotas, sete empates e quatro vitórias.

O Vasco queria contratar o técnico Abel Braga, que deve acertar com o Flamengo.

Apesar das permanências do técnico e diretor executivo, a comissão técnica vai ter mudanças. O ex-goleiro Acácio assume o carde de auxiliar técnico.