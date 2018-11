'Álbum Branco', dos Beatles, completa 50 anos e 'Blackbird' é a faixa mais buscada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A emblemática obra autointitulada dos Beatles, mais conhecida como "Álbum Branco" (ou "White Album"), completa nesta quinta (22) 50 anos desde seu lançamento em 1968.

O LP duplo, o nono título da discografia, marcou uma guinada da banda a um som mais moderno e cru após a extravagância sonora exibida em "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" e "Magical Mystery Tour".

Entre as 30 faixas que foram distribuídas nos dois discos, "Blackbird" é a mais buscada no Google ao redor do mundo nos últimos 14 anos. Apesar de ser uns dos álbuns mais famosos e conceituados do quarteto, nenhuma dessas se consolidou entre as 10 mais tocadas faixas dos Beatles no Youtube -"Revolution" é a que aparece em melhor posição, figurando em 16º lugar.

O Brasil foi o terceiro país que mais reproduziu a banda no serviço de vídeos, com 931 mil visualizações, perdendo apenas para EUA e México, nos últimos sete dias. No ranking de cidades que mais escutam os Fab Four, São Paulo aparece em sétimo lugar e é a única brasileira entre as dez primeiras.

O "Álbum Branco" vendeu mais rapidamente do que qualquer outro disco anterior da banda e seu lançamento foi visto como o acontecimento musical mais importante de 1968, afirma o jornalista e escritor Bob Spitz em "The Beatles - A Biografia".

Os músicos haviam acabado de retornar de uma temporada na Índia e o relacionamento entre eles estava desgastado a ponto de que as gravações do álbum ficaram marcadas por relatos de brigas e disputas entre os integrantes.

Ao longo dos cinco meses de gravação, Ringo chegou a sair da banda por duas semanas e o produtor George Martin se absteve dos estúdios. Os conflitos anunciavam o "começo do fim" da banda, mas não impediram que o resultado se tornasse um clássico, reunindo faixas como "Ob-La-Di, Ob-La-Da", "While My Guitar Gently Weeps" e "Blackbird".

Neste mês, a obra ganhou uma edição comemorativa que a reposicionou ao sexto lugar da parada Billboard 200 pela primeira vez desde seu lançamento, com 63 mil cópias vendidas, um aumento de 1499% em relação à semana anterior.