Alcione faz visita e canta para Arlindo Cruz após amigo receber alta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Alcione fez uma visita, nesta sexta-feira (13), ao sambista Arlindo Cruz, que se recupera em casa de um AVC (acidente vascular cerebral) sofrido há mais de um ano. Ela aproveitou para dar uma palhinha da música "O que é o Amor", do amigo.

"Na primeira folga que tive, fui visitar meu amigo irmão, pois estava troncha de saudade! Cantar para ele e ver sua recuperação de perto, massageou meu coração!", afirmou a cantora, em sua conta no Instagram, junto ao vídeo da visita.

Arlindo Cruz sofreu um AVC em março de 2017, em casa, quando se preparava para embarcar para São Paulo por conta de um show ao lado do filho, Arlindinho. Desde então, ele ficou alguns meses no CTI, passou por uma cirurgia para colocar um cateter cerebral e recebeu alta na semana passada.

Um dos nomes mais fortes do samba desde os anos 1980, ele integrou o grupo Fundo de Quintal, celeiro do samba e do pagode no Rio de Janeiro. É autor de diversos sambas-enredo, e compôs ou interpretou sucessos, como "O Show Tem que Continuar" e "Camarão que Dorme a Onda Leva".

Alcione também chegou a ser internada na semana passada por conta de um bloqueio do fluxo sanguíneo nas artérias que irrigam o coração. Ela foi então submetida a um cateterismo seguido de angioplastia para desobstruir a artéria, e recebeu alta quatro dias depois.