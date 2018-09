Alckmin aposta na rejeição das mulheres a Bolsonaro em programa eleitoral

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No programa de TV que vai ao ar no horário eleitoral desta terça-feira (25), o candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, dobra a aposta na rejeição das mulheres ao rival Jair Bolsonaro (PSL). O filme chega a exibir a #EleNão, lançada por ativistas contra o capitão reformado.

A apresentadora do programa, mulher e negra, diz que "é preciso ter cuidado para não escolher quem trata as mulheres assim". Em seguida são exibidas imagens de Bolsonaro discutindo com mulheres e uma crítica ao ataque hacker a páginas contrárias ao deputado do PSL nas redes sociais.

A peça também mira o eleitorado a favor dos direitos de homossexuais e exibe entrevistas antigas de Bolsonaro, nas quais ele diz, por exemplo, que "gostar de homossexual ninguém gosta, a gente suporta".

A propaganda ainda mostra reportagens que apontam o apoio de grupo neonazistas a Bolsonaro. "É hora de escolher muito bem", diz a apresentadora. "Depois, não tem volta."

Alckmin luta para retomar eleitorado que tradicionalmente vota no PSDB, mas este ano migrou para Bolsonaro. Na peça, o tucano aparece fazendo críticas ao PT e cita escândalos de corrupção.