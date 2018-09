Alckmin assume compromisso com o Unicef de proteção à crianças e adolescentes

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, assumiu compromissos de proteção a crianças e adolescentes em visita à sede do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) no Brasil nesta segunda-feira (17).

O tucano recebeu da representante do fundo no país, Florence Bauer, uma carta de comprometimento com seis pontos básicos: superação da pobreza, redução da violência contra crianças e adolescentes, promoção de educação de qualidade, garantia de saúde e ao direito à vida, oferta de alimentação saudável e efetivação do direito de participação.

Alckmin prometeu criar meio milhão de vagas para garantir escola para todas as crianças de 4 e 5 anos. Disse também ter a meta de colocar, num primeiro momento, todas as crianças vulneráveis na creche. Em seguida, a ideia é estender isso a todas as crianças. Para garantir emprego para jovens, ele disse que irá expandir rapidamente o ensino técnico e tecnológico.

"A melhor maneira de garantir igualdade de oportunidade e reduzir desigualdade num país tão desigual quanto o Brasil é investindo na educação infantil e na primeira infância. Vamos priorizar", afirmou.