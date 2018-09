Alckmin diz que acusação contra Bolsonaro é grave

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para o candidato Geraldo Alckmin (PSDB), reportagem da revista Veja mostra que o adversário Jair Bolsonaro (PSL) ocultou patrimônio.

"É uma acusação grave. Vamos aguardar", disse.

A separação litigiosa de Bolsonaro (PSL) e da ex-mulher dele foi além da disputa pela guarda do filho do casal e incluiu acusações de furto de cofre, ocultação de bens e relatos de "comportamento explosivo" e "desmedida agressividade" do hoje candidato à Presidência da República pelo PSL.

As informações constam de um processo de cerca de 500 páginas obtido pela revista e revelado na noite desta quinta-feira (27).

No documento, Ana Cristina Siqueira Valle acusou seu ex-marido de ocultar milhões de reais em patrimônio pessoal na prestação de contas à Justiça Eleitoral em 2006, quando foi candidato a deputado federal -e eleito em seguida.