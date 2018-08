Alckmin e Doria se reúnem a portas fechadas na Igreja Mundial com Valdomiro e evangélicos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos tucanos Geraldo Alckmin e João Doria chegaram à sede da Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago, para um encontro fechado com lideranças evangélicas.

Eles não falaram com jornalistas. A Igreja Mundial tem aliança com o centrão e lançou candidatos ligados ao templo nas últimas eleições.

Em fevereiro de 2017, Valdemiro elogiou Doria por sua vitória na disputa municipal no ano anterior.

Durante um culto transmitido ao vivo, disse tirar o chapéu para Doria. "O sr. não se apresentou como político, mas como gestor. É exatamente do que o Brasil e o mundo precisam", disse na ocasião.