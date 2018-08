Alckmin estreia site que defende esforço conciliatório pela democracia

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin lançou nesta segunda-feira (20) seu novo site de campanha com o mote de realizar um esforço conciliatório pela democracia.

"Todas as vezes que houve no Brasil um esforço conciliatório, a democracia consolidou-se e avanços sociais foram maiores", diz o tucano em discurso da convenção tucana no vídeo.

O vídeo segue citando números do governo Alckmin em São Paulo e com o Hino Nacional como trilha sonora. O presidenciável aparece com sua vice, a senadora Ana Amélia (PP-RS).

O site traz um perfil do tucano, materiais de campanha para download, uma relação de notícias falsas sobre ele (as chamadas fake news) e uma lista de obras realizadas por Alckmin quando governador de São Paulo.