Alckmin leva nova fala polêmica de Mourão à TV: Ele não. 13º salário, sim

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe de comunicação de Geraldo Alckmin, o candidato do PSDB à Presidência, correu para inserir a declaração do vice de Jair Bolsonaro (PSL), o general Hamilton Mourão (PRTB), sobre o 13º salário no horário eleitoral desta quinta-feira (27).

O trecho foi inserido no final do programa, que já tinha fortes críticas à polarização entre PT e PSL na disputa presidencial, e alardeava o ato de mulheres contra Bolsonaro no sábado (29). “Urgente”, anuncia a propaganda do PSDB, “campanha de Bolsonaro é contra o 13º salário. Seu vice declara que é contra o 13º”.

“Prepare seu bolso. Ele não. Décimo terceiro, sim”, diz o locutor no fim da peça.

Candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Mourão disse que o 13º salário é uma “jabuticaba brasileira”, uma “mochila nas costas dos empresários” e “uma visão social com o chapéu dos outros”. A fala foi feita durante uma palestra dele em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul.

Bolsonaro reagiu rapidamente e desautorizou o vice por meio de uma postagem em sua conta no Twitter. “O 13° salário do trabalhador está previsto no art. 7° da Constituição em capítulo das cláusulas pétreas (não passível de ser suprimido sequer por proposta de emenda à Constituição). Criticá-lo, além de uma ofensa à quem trabalha, confessa desconhecer a Constituição”, escreveu.