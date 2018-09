Alckmin não declarou apoio ao PT em encontro com empresários

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É falso o boato de que o candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, teria afirmado a empresários que apoiará Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições.

Nesta sexta (21), o tucano divulgou vídeo em que nega a declaração. "Isso [apoio ao PT] não existe. Nós somos contra o PT, como também somos contra o Bolsonaro", afirma.

A reportagem apurou que pelo menos um dos quatro empresários citados como presentes na reunião em áudios que disseminam a informação falsa nem sequer estava no Brasil na data do encontro.

Reportagem da Folha de S.Paulo sobre o encontro relata que Alckmin argumentou que, do ponto de vista de governabilidade, o petista teria menos problemas para compor uma fatia expressa do Congresso. A avaliação não significa um acordo com Haddad.

