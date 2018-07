Alckmin nega pressa por vice

Após ter o apoio do Centrão oficializado, o pré-candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, disse ontem que não ter pressa ou preferência sobre o perfil do vice na sua chapa.

Ele voltou a enfatizar que o prazo para essa decisão será 4 de agosto, data da convenção nacional do PSDB. “Para ter vice, precisa ter candidato; só hoje que o Centro Democrático decidiu pela nossa candidatura. Agora vamos nos debruçar sobre o vice. Queria agradecer muito ao Josué (Gomes) e seu artigo. O vice é uma decisão coletiva e não temos pressa; o prazo é 4 de agosto, data da convenção do PSDB. O perfil é de homem ou mulher, moreno ou loira, não tenho preferência. Certamente não será um nome de São Paulo, mas temos ótimos nomes, vamos aguardar”, explicou.

Ao enaltecer o apoio do Centrão, o ex-governador de São Paulo repetiu diversas vezes a importância de ser um candidato “conciliador” e rejeitou “extremismo” e “populismo”.