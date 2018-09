Alckmin reitera carta de FHC, mas nega acordo com adversários

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista no Recife (PE), o candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, afirmou concordar plenamente com a carta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) pedindo a união de candidatos de centro em torno do nome mais viável.

Alckmin negou, contudo, que vá fazer qualquer tentativa de negociação com Alvaro Dias (Podemos) e Henrique Meirelles (MDB) para que desistam de suas candidaturas em seu favor.

"Não vou procurar candidatos porque respeito, é legítimo que eles sejam. Mas a ideia é uma reflexão junto ao conjunto do eleitorado", disse nesta sexta-feira (21).

Sobre o conteúdo da carta de FHC, Alckmin o classificou como "uma reflexão sobre o momento político, dizendo os extremismos não vão ajudar o Brasil a sair da crise".

Seus principais alvos na reta final da campanha são o PT, representado por Fernando Haddad na disputa, e Jair Bolsonaro (PSL). Na pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (20), Alckmin aparece com 9%, contra 28% do capitão da reserva e 16% do petista.