Alckmin se confunde e diz que chamou Kátia Abreu para vice

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB), se confundiu nesta segunda-feira (20) e disse ter convidado Kátia Abreu (PDT) para ser sua vice. A senadora ocupa este posto, mas na chapa do adversário Ciro Gomes (PDT). A confusão se deu em uma entrevista à Record TV, quando ele foi instado a responder sobre feminicídio.

"Precisamos empoderar as mulheres. Eu convidei para vice-presidente da República a senadora Kátia Abreu", disse Alckmin, percebendo logo em seguida que havia se equivocado.

"Aliás, perdão, a senadora Ana Amélia, uma das melhores senadoras do país", afirmou, corrigindo a informação sobre sua vice, senadora pelo PP.

Esta não é a primeira vez que Alckmin se atrapalha com nomes. No início de agosto, o tucano cometeu uma gafe e chamou de Eliana a mulher do apresentador Luciano Huck, a também apresentadora Angélica.