Alcolumbre diz que sociedade deve se insurgir se senador que o substituir revogar voto aberto

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em uma rápida entrevista, a primeira que deu desde que entrou na disputa pela presidência do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) recomendou que a sociedade se insurja contra quem o substituir neste sábado (2), caso este senador revogue a votação pelo voto aberto.

"O presidente que assumir a presidência e revogar a decisão de 50 senadores, a sociedade brasileira tem que se insurgir contra este político que vá contra os desejos do povo brasileiro e a vontade soberana de 59 senadores de 80", afirmou Davi.

Ele não quis informar se é candidato nem se houve ajuda do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, seu correligionário.

No entanto, ele estava acompanhado do ex-deputado do DEM Abelardo Lupion, que hoje atua como assessor da Casa Civil.

Lupion interrompeu a entrevista de Alcolumbre repetindo "chega de imprensa".