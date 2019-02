Alcolumbre prepara recurso contra voto secreto no Supremo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) afirmou que a maioria dos colegas quer que a eleição para a presidência da Casa ocorra ainda neste sábado (2). Seu grupo, porém, já prepara um recurso para tentar anular a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo, de tornar a votação secreta.

Com isso, caso Renan Calheiros (MDB-AL), seu principal oponente na disputa interna, se beneficie do voto secreto, Alcolumbre terá na manga uma forma de questionar o resultado.

O senador do Amapá disse que não está definido quando o recurso será apresentado ao Supremo, mas caso se decida aguardar uma sessão plenária, será preciso esperar até terça-feira (5).

"A assessoria jurídica deve, sim, construir um recurso e a gente está aguardando para decidir", disse no sábado após reunião com outros senadores contrários a Renan no gabinete de Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Para ele, "não cabe adiar" a eleição mais uma vez. "Ontem 50 senadores votaram para que fosse aberto e naturalmente uma decisão do Supremo não impede que um senador da República se manifeste sobre em quem votou", afirmou.

Questionado se o voto secreto beneficiaria o adversário, cujo apoio é, em parte velado, Alcolumbre saiu pela tangente.

"O Brasil conhece o Renan e o Senado também. Os tempos estão mudando."