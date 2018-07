Aldo vence Stephens por nocaute no 1º roundo no UFC após dois anos de jejum

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Aldo está de volta! Após duas derrotas para Max Holloway, e o jejum de dois anos sem vencer no Ultimate. O brasileiro venceu lutador americano Jeremy Stephens neste sábado (28), pelo UFC, com um nocaute técnico no 1º round.

A vitória de Aldo no UFC Calgary, realizado no Canadá, lhe deu a chance de se aproximar de uma disputa pelo cinturão. A luta rendeu ao brasileiro o prêmio de US$ 50 mil (cerca de R$ 185 mil). O combate foi escolhido pelos executivos do Ultimate como uma das "performances da noite".

Apesar de anunciar que já tinha pensado em se aposentar, Aldo mostrou que está em boa forma. No início da luta, foi acuado pelo americano na grade que o acertou com socos, mas o brasileiro segurou golpes.

No fim do assalto inicial, Aldo deu um gancho que tirou o ar do americano. Após jogar Stephens no chão e o golpear com marteladas, o juiz encerrado o combate. O brasileiro comemorou com lágrimas a vitória no octógono.

SÃO PAULO

O UFC também anunciou nove lutas que será realizado no 22 de setembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A principal novidade do evento deve ser o retorno de Minotouro, que não luta há quase dois anos.

No comunicado, entretanto, não houve menção sobre ordem de lutas. Minotouro não sobe ao octógono há quase dois anos. No último combate, também em São Paulo, ele foi nocauteado por Ryan Bader.

Confira as lutas confirmadas para o UFC São Paulo:

Meio-pesado (93 kg) | Rogério Minotouro x Sam Alvey

Galo feminino (61 kg) | Ketlen Vieira x Tonya Evinger

Meio-médio (77 kg) | Neil Magny x Alex Oliveira

Meio-médio (77 kg) | Sergio Moraes x Ben Saunders

Médio (84 kg) | Thales Leites x Hector Lombard

Leve (70 kg) | Francisco Massaranduba x Evan Dunham

Meio-médio (77 kg) | Elizeu Capoeira x Belal Muhammad

Palha (52 kg) | Livia Souza x Alex Chambers

Meio-pesado (93 kg) | Luiz Henrique KLB x Mark Godbeer