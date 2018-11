Alec Baldwin é preso após briga por vaga em Nova York, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo o site americano TMZ, o ator Alec Baldwin, 60, teria sido preso na manhã desta sexta (2), em Nova York.

De acordo com a publicação, testemunhas afirmaram que viram o ator entrar em uma discussão com outro homem por causa de uma vaga na rua. De acordo com fontes ouvidas pelo site, Baldwin teria deixado um amigo guardando a vaga e outro carro acabou estacionando antes dele.

Baldwin então teria ficado furioso, uma discussão teria começado e o ator teria acertado um soco na mandíbula do outro homem. A suposta vítima, um homem de 49 anos, foi levada ao hospital.

Policiais foram chamados e Baldwin, que mora nas redondezas do ocorrido, foi preso.

O ator é famoso por seu trabalho em filmes como "Simplesmente Complicado" e em séries como "30 Rock" e "Saturday Night Live", onde imita o presidente americano Donald Trump.