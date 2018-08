Alecsandro e mais dois são reintegrados ao grupo principal do Coritiba

Silvio Rauth Filho

O centroavante Alecsandro, 37 anos, foi reintegrado ao grupo principal do Coritiba. O jogador participou do treinamento com a equipe comandada pelo técnico Tcheco. A tendência é que ele fique no banco de reservas na partida desta sexta-feira (dia 24), contra o Oeste, no Couto Pereira.

Tcheco ainda não deu pistas sobre a escalação para o jogo.

Alecsandro foi afastado em 7 de agosto, por Eduardo Baptista, então técnico do Coritiba. Logo após a demissão do treinador, em 11 de agosto, Tcheco assumiu e reintegrou o volante Simião, que também estava em grupo separado.

O ponta Alvarenga, 22 anos, e o zagueiro Alan Costa, 27 anos, que foram afastados após o Paranaense, estavam atuando pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A competição permite quatro jogadores acima de 23 anos por partida por equipe. Os dois também serão reintegrados e voltarão a treinar com o grupo de Tcheco.

GOLS

Alecsandro chegou ao Coritiba durante o Brasileirão de 2017. Até agora, disputou 33 jogos e marcou três gols pelo clube.

O jogador é o terceiro maior artilheiro da Era dos Pontos Corridos do Brasileirão (2003 até hoje). Ele anotou 100 gols em 301 jogos da primeira divisão nacional nesse período. Só fica atrás do centroavante Fred (hoje no Cruzeiro), que fez 139 gols, e do meia Paulo Baier (aposentado), que marcou 106 gols.

ESQUEMA

Alecsandro vai disputar a posição de centroavante com Jonatas Belusso e Bruno Moraes. No último jogo, porém, o técnico Tcheco não começou o jogo com um jogador dessa função. Armou o time no esquema tático 4-3-1-2, com dois atacantes de velocidade: Guilherme na esquerda e Guilherme Parede na direita. Na partida anterior, o treinador usou o 4-1-4-1, com Belusso de centroavante.