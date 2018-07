Alemã campeã olímpica se afasta do futebol por causa de embolia pulmonar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Alemanha deve perder um dos principais nomes para a Copa do Mundo Feminina, marcada para junho e julho do ano que vem, caso se classifique nas eliminatórias europeias. A meia-atacante Dzsenifer Marozsán, eleita a jogadora alemã do ano em 2017, se afastou por tempo indeterminado do futebol em virtude de uma embolia pulmonar.

A ausência forçada da camisa 10 da seleção medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e estrela do Lyon foi confirmada pela própria federação germânica, que emitiu um comunicado nesta quarta-feira.

"Temos más notícias sobre Dzsenifer Marozsán. A capitã da equipe feminina está sofrendo de uma embolia pulmonar e é incerto, nesta fase, quando poderá voltar à ação. Desejamos uma pronta recuperação em nome de todos da seleção", escreveu a entidade no Twitter.

Além de capitã e campeã olímpica, Marozsán tem sido uma das principais expoentes do futebol europeu nos últimos anos. A meia atua pelo Lyon e se consagrou recentemente campeã da Liga dos Campeões feminina, sendo eleita pela Uefa para a equipe do torneio.

A Alemanha ainda briga por uma vaga na competição a ser disputada na França. A atual campeã olímpica está na segunda colocação do grupo 5 com 15 pontos, um a menos do que a Islândia. Restam mais duas rodadas e apenas a campeã de cada chave assegura um lugar direto no Mundial.

O próximo compromisso das alemãs é justamente contra a Islândia, fora de casa, no dia 1º de setembro.