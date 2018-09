Alemanha desbanca Turquia e será sede da Eurocopa de 2024

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Uefa anunciou nesta quinta-feira (27) que a Alemanha será a sede da Eurocopa de 2024 após eleição realizada na sede da entidade, em Nyon, na Suíça. O país desbancou a concorrente Turquia, que tentava pela quarta vez sediar sozinha a competição.

A Alemanha havia recebido a Eurocopa pela última vez em 1988. O país também foi sede das Copas do Mundo de 1974 e 2006, além do Campeonato Mundial feminino, em 2011.

A competição, em 2024, será a primeira depois da que será realizada daqui dois anos, em 12 sedes, como forma de comemorar os 60 anos da Uefa. Nesta edição de 2020 a Allianz Arena, em Munique, receberá três partidas da fase de grupos e mais uma das quartas.

No processo de avaliação das últimas semanas, a Alemanha foi bastante elogiada pelo nível dos dez estádios propostos, todos, atualmente, operativos, e também pela maior capacidade de combater a ação de cambistas.

As cidades de Berlim, Colônia, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Stuttgart e Munique serão as sedes dos jogos da Euro, de acordo com o projeto apresentado ao Comitê Executivo da Uefa.