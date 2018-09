Alexandre Nero faz vídeo irônico após Madonna aderir a campanha e é criticado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Alexandre Nero, 48, publicou nesta sexta-feira (28) nas redes sociais um vídeo em que critica, de forma irônica, a cantora Madonna, 60, pelo apoio que ela declamou ao movimento #EleNão, contrário ao candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL). Por conta da publicação, o artista foi alvo de ataques de eleitores favoráveis ao político.

No vídeo, o ator fala de forma agressiva e usa xingamentos contra a americana. "Vocês viram? Essa vagabunda, piranha, essa tal de Madona, que não sei nem o que faz na vida, vem falar 'ele não'. Ela nem sabe o que significa", diz o ator, que precisou editar a legenda da publicação após internautas entenderem a mensagem como real.

"Essa gringa desgraçada fica mamando da teta do governo, vivendo dessa lei do Adnet, que eu sei lá... Tu não me venha pro Brasil, porque nós somos família. Se tu vier aqui, eu recebo você na bala. Vagabunda, maconheira, sem vergonha. Acabou essa mamata, vocês vão ter que trabalhar. Vão ter que pegar no cabo da enxada", continuou.

Na legenda, Nero brincou que era uma ironia: "Amigos e colegas artistas, teremos muito trabalho para reintroduzir a ironia na cultura do povo. Mas vamos lá! Morreu na madrugada do dia 29 de fevereiro a senhora Isabela Ironiá das Graças. Seu esposo Antonio Sarcasmus Brito estará velando seu corpo na capela do Peladim".

Nos comentários, alguns internautas elogiaram a publicação e chegaram a apontar semelhanças entre a postura do ator e dos eleitores de Bolsonaro: "É desse jeito mesmo que os fanáticos do Bolso falam", disse um fã. A maior partr dos seguidores, no entanto, criticou o vídeo e o artista.

"Globolixo, porque vocês não se mudam para Cuba ou Venezuela? Deixem o Brasil em paz", afirmou um dos comentários. "Me pergunto porque não estou rindo. Será que não entendi a piada ou é porque a vida real é desgraçada aqui fora", disse outro. "O pior tipo de artista é aquele que não respeita seu público...", apontou mais um.