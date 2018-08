Alexandre Pires traz o espetáculo ‘O Baile do Nêgo Véio’

Da redação

Amanhã, Alexandre Pires apresenta ‘O Baile do Nêgo Véio’ no Grande Auditório do Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido) em Curitiba. O cantor traz uma mistura de ritmos com os sucessos do Só Pra Contrariar e os maiores sucessos dos anos 90! Serão três horas de show com hit’s dos anos 90 e sucessos como ‘O Canto da Cidade’ de Daniela Mercury, ‘Liberar Geral’ do Terra Samba, ‘Cheia de Mania’ do Raça Negra, ‘Domingo’ do Só Pra Contrariar, entre outros sucessos. A produção e realização é da RW7 Production & Entertainment e Massa Play.

Serviço

Show de Alexandre Pires – ‘O Baile do Nêgo Véio’

Quando: 25 de agosto (sábado) – 21h15 (abertura do Teatro às 20h15)

Onde: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Quanto: de R$80,00 a R$440,00 Classificação: Livre

Informações: (41) 3315-0808 ou https://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment