'Alf, o ETeimoso' ganhará remake

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famosa a partir do fim dos anos 1980, a série "Alf, o Eteimoso" voltará ao ar com novos episódios. De acordo com a revista "The Hollywood Reporter", a Warner Bros, detentora dos direitos de produções, dará sequência na produção.

No remake, o alien retornaria para a Terra, mas não moraria mais com a família Tanner, como no original. Poucos detalhes foram divulgados, mas sabe-se que o personagem principal morará em uma nova casa.

Exibido entre 1986 e 1990 no canal americano NBC, a série chegou ao Brasil no fim dos anos 1980, exibida pela Globo. Também ganhou espaço na Band, no Canal 21 e em canais pagos.

Na história, Alf é um alienígena que planeta Melmac que, ao seguir a frequência de um rádio amador, vem parar no planeta Terra. A série teve pouco mais de cem episódios e terminou com Alf sendo sequestrado por agentes do governo.

Em 1996, o personagem foi parar nas telas de cinema com o filme "Projeto Alf". Nele, o monstro é perseguido por cientistas da Nasa que querem usá-lo para um experimento. Com a ajuda da família Tanner, o alien tenta se salvar conquistando a simpatia de todos.